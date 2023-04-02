الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى: حريصون على تعزيز التعاون المشترك مع العراق فى مختلف المجالات

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وأحمد نايف الدليمي، سفير العراق لدى مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس مجلس النواب العراقي، مُعربًا عن التطلع لتعزيز التعاون مع البرلمان العراقي في كل ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يربطهما من علاقات تاريخية وأخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية دور المجالس النيابية في توطيد العلاقات بين البلدين، معربًا عن تقديره لما تشهده العلاقات بين المؤسسات التشريعية المصرية والعراقية من تعاون وثيق.

وأشار إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين وما شهدته من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

كما تطرق إلى التنسيق الجاري بين الجهات المعنية في البلدين لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في القاهرة، معربًا عن تطلعه لخروج اللجنة المشتركة بنتائج تسهم في دفع العلاقات الثنائية.

وخلال اللقاء، تقدم رئيس مجلس النواب العراقي بالشكر لرئيس الوزراء على حسن الاستقبال، معربًا عن تطلع البرلمان العراقي لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، وكذا في إطار آلية التعاون الثلاثية المشتركة بين مصر والعراق والأردن.

وأضاف: نرغب أيضًا في الاستفادة من خبرات الشركات المصرية في السوق العراقية، كما نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، بما فيها الربط الكهربائي الثلاثي مع الأردن.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا العربية المشتركة، والجهود التي يتم بذلها لتعزيز أواصر التعاون بين الدول العربية.

البرلمان العراق أهداف مشتركة التقى الدكتور مصطفى مدبولي السفير علاء موسى اللجنة العليا المصرية المستشار علاء فؤاد النواب العراقي توطيد العلاقات تعزيز التعاون المشترك

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