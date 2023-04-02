الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محكمة الأسرة تعرض التصالح على أحمد عز وزينة فى دعوى الدفع أو الحبس

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

قررت محكمة أسرة مدينة نصر المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، عرض التصالح على الفنان أحمد عز والفنانة زينة في دعوى الدفع أو الحبس، المقامة من الفنانة زينة ضد أحمد عز عن متجمد أجر مسكن وحضانة بمبلغ قدره مليون و761 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تعرض فيها المحكمة على أحمد وزينة التصالح فيما بينهما، كما أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 16 أبريل.

كانت قضت محكمة أسرة مدينة نصر بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 22 ألفًا و410 جنيهات إسترلينية قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن العام الدراسي «2021 -2022».

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محكمة الأسرة تعرض التصالح على أحمد عز وزينة فى دعوى الدفع أو الحبس

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