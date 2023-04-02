الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق شقة فى المنيب

حريق شقة
حريق شقة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق اندلع داخل شقة بالمنيب، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بالمنيب.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ2 سيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت مصدر النيران، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع المنتصر بالله من أبو زارع بجوار محل ضجة المنيب. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي كلفت المعمل الجنائي بمعاينة الشقة.

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

انفجار خط غاز أرضى بحدائق القبة

محكمة الأسرة تعرض التصالح على أحمد عز وزينة فى دعوى الدفع أو الحبس

تاريخ الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسى وملك السعودية وولى عهده (تايم لاين)

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجارى بالجمالية

مدبولى: حريصون على تعزيز التعاون المشترك مع العراق فى مختلف المجالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

د. منى حلمى

هى تفعل المستحيل.. وهو لا يفعل الممكن

علي سعدة

لماذا سميت كذبة أبريل؟

إسراء شوقي

مصر والسعودية.. مصالحنا واحدة ورؤيتنا مشتركة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «1- 3»

لواء.حمدى البطران

مسلسل الإمام بين الواقع والدراما

أمل زيادة

بشارة واكيم

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية