المعمل الجنائى يعاين موقع حريق شقة فى المنيب

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق اندلع داخل شقة بالمنيب، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بالمنيب.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ2 سيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت مصدر النيران، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع المنتصر بالله من أبو زارع بجوار محل ضجة المنيب.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي كلفت المعمل الجنائي بمعاينة الشقة.