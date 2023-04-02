مراسل «القاهرة الإخبارية»: تركيا تعانى من مشكلات اقتصادية عديدة

قال عمر أحمد، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أنقرة، إن وسائل الإعلام التركية لم تستغرب تخفيض الجدارة الائتمانية التركية، لأن وسائل الإعلام منقسمة إلى مؤيد ومعارض.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن وسائل الإعلام المؤيدة ترى أنه سوف تستمر هذه العمليات ووصفتها بأنها عمليات محاولة تنحية تركيا عن برنامجها الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس أردوغان في سبتمبر 2021، أما وسائل الإعلام المعارضة ترى أن كل شيء سوف يتغير بعد الانتخابات عندما تستلم المعارضة السلطة وستتبع برنامجا اقتصاديا معترفا به دوليا وعالميا، ويؤدي إلى مكافحة التضخم، ويؤدي إلى إعادة تركيا إلى السوق الدولية بالطريقة التي تليق بها.

وتابع: «تركيا لا تعاني من مشكلة واحدة فقط ولديها العديد من المشاكل الاقتصادية وعجز بالتجارة الخارجية، وقبل يومين أعلن عن 12 مليار دولار في شهر يناير الماضي و14 مليار دولار كرقم قياسي في تاريخ تركيا بالمعدل الشهري بعجز التجارة».

وأوضح أن شهرين فقط من العجز التجاري الخارجي بلغت 26 مليار دولار، وفي حال إذا استمرت في تسجيل هذا المعدل المرتفع من المعدل التجاري الخارجي فإنها من الممكن أن تنهي هذا العام بأرقام مهولة قد تتجاوز 150 مليار دولار.