الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقة بمنطقة فيصل دون إصابات

حريق شقة
حريق شقة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق اندلع داخل شقة بفيصل، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطار من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بفيصل.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ٢ سيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

وباجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع السيد مرعي آخر فيصل اتجاه الرماية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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