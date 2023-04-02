الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

«طلعت حرب الثقافي» يستضيف ندوة عن الطيب صالح 8 أبريل

الطيب صالح
الطيب صالح

تستضيف نادي القصة، السبت 8 أبريل، بالتعاون مع «صندوق التنمية الثقافية»، ندوة بعنوان «السرد السوداني بعد الطيب صالح.. إلى أين؟»، وذلك في مركز  طلعت حرب الثقافي.

يشارك في الندوة الكاتب نادر السماني، الأمين العام للكتاب السودانيين، الكاتبة إخلاص عطا الله.

ويدير الندوة الكاتب فؤاد مرسي، في حضور الدكتورة غادة المسلمي، رئيسة مركز طلعت حرب الثقافي، والكاتب حسن الجوخ، نائب رئيس نادي القصة، والكاتب الدكتور السيد نجم، أمين الصندوق والمشرف العام على سلسلة «الكتاب الفضي»، والكاتب الدكتور أحمد الباسوسي، عضو مجلس إدارة نادي القصة، والكاتب السوري الدكتور أدهم مسعود القاق، والكاتب محمد القصبي، سكرتير عام نادي القصة، رئيس تحرير مجلة «القصة».

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