مكتبة الإسكندرية تعلن استعادة جواز سفر السادات وتعرض 10 مقتنيات جديدة

أعلنت مكتبة الإسكندرية اليوم، عقب احتفالية ذكرى العاشر من رمضان، عرض 10 مقتنيات للرئيس الأسبق محمد أنور السادات من ضمنها جواز السفر الذي أثار جدلاً في الفترة الأخيرة والتي استطاعت السلطات المصرية استعادته وإيداعه اليوم في متحف السادات بمكتبة الإسكندرية.

وأشارت مكتبة الإسكندرية، أنه قد أثارت بعض الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا جدلًا واسعًا حول بيع جواز السفر الدبلوماسي الخاص بالرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في مزاد علني بالولايات المتحدة الامريكية، وتم الزج باسم مكتبة الإسكندرية في هذا الجدل، وقد أصدرت مكتبة الإسكندرية - ردًا على ذلك – بيانًا صحفيًا يؤكد أنها لم تستلم نهائيًا أي جوازات سفر سواء عادية أم دبلوماسية خاصة بالرئيس الراحل من الأساس، ضمن مجموعة المقتنيات التي تم إهدائها من السيدة جيهان قرينته، وأن المقتنيات التي تم استلامها من أسرته محفوظة حفظًا مخزنيًا ومتحفيًا تحت قواعد حفظ منضبطة.

وأكدت أن يسعد مكتبة الإسكندرية أن تعلن اليوم 2 إبريل 2023، تسلمها لجواز السفر الدبلوماسي الذي لم يكن ضمن مقتنيات الرئيس الراحل المستلمة من المكتبة، وذلك بعد أن استردته أجهزة الدولة المصرية من الخارج، وبسرعة تفوق أي تصور، ونظرًا لثقة الدولة المصرية في مكتبة الإسكندرية، ودورها في الحفاظ علي تراث الوطن وأبنائه، تم التوجيه بضم جواز السفر المسترد ألي مجموعة مقتنيات الرئيس الراحل بالمكتبة، وعرضه عرضًا متحفيًا مناسبًا يليق برؤساء مصر.

وتتوجه مكتبة الإسكندرية بخالص الشكر والتقدير للقيادة المصرية ومؤسساتها علي هذه الثقة، فإنها تثمن الدور الكبير والفعال للدولة المصرية وجهودها المبذولة علي كافة الأصعدة، فقد استطاعت أجهزة الدولة في وقت قياسي استرداد جواز السفر الخاص بواحد من رؤساء مصر العظام. حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها.

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