السفير البابوى بمصر يحتفل بعيد القديس يوحنا دى لاسال بالإسكندرية

احتفل، رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، بعيد القديس يوحنا دي لاسال، وذلك بكنيسته، بكلية سان مارك، بالإسكندرية.

شارك في الاحتفال المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب سمعان جميل، راعي كنيسة سانت تريزيا المارونية بالإسكندرية، والفرير جورج عبس، مدير مدرسة الفرير، بالظاهر، والفرير فادي صفير، الرئيس الإقليمي لمدارس الفرير، بالشرق الأوسط، والفرير جون كلود.

شارك أيضًا الأب ميشيل شفيق، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، بغيط العنب، والأب بيشوي عبد المسيح، راعي كنيسة القديسة تريزا، بسيدي بشر، والأب بطرس جوزيف، راعي كاتدرائية سانت كاترين، بالمنشية الصغرى، والأب فيليب الفرنسيسكاني، والسيد وجيه حنا، مدير مدرسة سان مارك، بالإضافة إلى الأخوات الراهبات، وجميع العاملين بمدرستي سان مارك، وسان جبرائيل.

وألقى السفير البابوي عظة الاحتفال قائلًا: "لا يوجد شىء يحدث صدفة. فالعناية الإلهية هي التي تعمل، فوجودنا في صرح تربوي من الدرجة الأولى وليس تعليمي فقط هو عنايه من الله لنا، مؤكدًا أن القديس يوحنا دي لاسال دعانا، لكي نفتش نحو النضج، داخل المجتمع".

هذا واستقبلت، كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بقبة الهواء بشبرا، لقاء "كلمة الحياة"، الذي تنظمه الجماعات المحلية لحركة الفوكولاري، بالقاهرة.

جاء ذلك بمشاركة كنائس السيدة العذراء، بشبرا، قلب يسوع، بمصر الجديدة، العائلة المقدسة، بالزيتون، بالإضافة إلى كنيسة مار جرجس، بالقصيرين.

شارك أيضًا الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، والأب الربان فيلبس عيسى، راعي كنيسة السريان الأرثوذكس بمصر.