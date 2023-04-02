الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لماذا نعبد الله؟.. الأزهر يُجيب

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أجاب خالد الشاذلي، الباحث فى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن سؤال "لماذا نعبد الله وماذا يستفيد الله من هذه العبادات؟"، قائلًا: "بداية كوكب الأرض علماء الطبيعة قالوا إنها نقطة فى الفلك الأطلس، والعبادات أعمال إنسان وهي محدودة القوة ولها أجل محدود، ومستحيل أن تضيف شيئاً فى الكون، فبالتالي الله سبحانه وتعالى يعلم محدودية الإنسان في آجله وقوته وإنه خلق ضعيف، وربنا غني عن هذه العبادة، لكن ليعرفوا الله، وإذا أمر الله بأمر فإنه يعود على الإنسان، وهو ما جاء فقول الله سبحانه وتعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون)". 

وتابع الشاذلي، خلال حلقة برنامج "فكر"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الله سبحانه وتعالى غني عن هذه العبادات، وإنما نفعلها من أجل أنفسنا، وعندما نتكلم عن الصلاة والزكاة، هذه بتكون رحمة للإنسانية والمجتمع، فالصلاة بتعلمنا الرحمة، كذلك الصيام رحمة فيما بيننا عندما يفطر الصائم بيكون حريصا على إفطار الصائمين من الفقراء والبسطاء، وهدفه الرحمة، والرحمة رحمتان، رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة وتنتهي بالجنة وهي مجمع الرحمات للعقل والروح والبدن".

واستكمل الشاذلي: "لما نيجى نعلم أطفالنا العبادة عشان نوصلهم بربنا، لازم يكون بعنصر التشويق، وأكلم الطفل على الجمال في العبادة، مثلا الوضوء أقول له شوف بقيت جميل إزاي ونضيف، الصدقة، شوف ساعدت محتاج إزاي".

وكانت قناة "الناس" انطلقت في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023. 

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

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