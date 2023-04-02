مصر والسعودية.. شراكة استراتيجية وأكبر تعاون اقتصادي في المنطقة

يمتد التعاون والتنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات التي تهم البلدين، لا سيما التعاون في المجال الاقتصادي، حيث تشهدت مجالات التعاون طفرات ضخمة، خاصةً في الآونة الأخيرة.

وشهدت السنوات الأخيرة تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، ففي عام 2021 حيث أعلنت المملكة اعتزامها استثمار ما يقرب من 8 مليارات دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، ما سيسهل عجلة الاقتصاد المصري وسط الأزمة العالمية.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة بين مصر والسعودية

وعلى هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لمصر في عام 2021، وقع البلدان 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7.7 مليار دولار، بين عدد من المجموعات الاستثمارية السعودية والجهات الحكومية والخاصة المصرية.

وتغطي الاتفاقيات الموقعة عدة قطاعات، بما في ذلك البترول والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والأدوية والبنية التحتية والأمن السيبراني.

وتعمل مصر والسعودية على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، خاصةً في ظل أزمة الاقتصاد العالمي، والذي يشهد حالة من عدم اليقين بسبب تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مما تسبب في رفع معدلات التضخم العالمية لمستويات قياسية.

وتعكس العلاقات بين مصر والسعودية الحاجة المتزايدة للاكتفاء الذاتي وتعزيز التحالفات الإقليمية الهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول، خاصة في القطاعات الأساسية التي تؤثر على ضروريات الحياة مثل الغذاء.

تكامل العلاقات بين مصر والسعودية

وتتميز العلاقات المصرية السعودية، خصوصًا الاقتصادية، بالتكامل، ففي الوقت الذي تقدم فيه مصر العمالة والأراضي الشاسعة والخبرة الاقتصادية، توفر المملكة السعودية التمويل والتقنيات الصناعية المتقدمة.

وبحسب اتحاد الغرف السعودية ، بلغت الصادرات السعودية للسوق المصري 10 مليارات دولار، فيما بلغت الصادرات المصرية للسوق السعودي نحو 4 مليارات دولار في عام 2021.

وتتجاوز الاستثمارات السعودية في مصر 32 مليار دولار، وتشارك فيها أكثر من 6800 شركة سعودية، بينما تبلغ الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار وتشارك فيها أكثر من 802 شركة مصرية.

ووفقًا لهذه الأرقام ، تعد مصر أكبر شريك تجاري عربي للسعودية، والسابعة من حيث الصادرات، والتاسعة من حيث الواردات.