الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لجنة التخطيط بالأهلي ترشّح 5 مهاجمين لكولر.. وهداف فاركو في الحسابات الفنية

الخطيب مع لجنة التخطيط
الخطيب مع لجنة التخطيط وكولر

تسلم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة من 5 أسماء في خط الهجوم منها لاعب مصري و4 أفارقة في الدوريات الأوروبية بترشيح من قبل لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

وكشف مصدر مسئول أن كولر حصل على هذه القائمة وذلك للمفاضلة بين بعض رؤوس الحربة المرشحة للتواجد في القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن أحمد شريف مهاجم فاركو من اللاعب المحلي الذي تم ترشيحه لقيادة هجوم المارد الأحمر بعد اللاعب المحلي المتواجد ضمن القائمة نظراً لصغر سنه وإمكانية الاستفادة  من إمكانياته الفنية في المستقبل وتعويض العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق في الفترة الأخيرة. 

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط منحت الضوء الأخضر إلي السويسري باختيار ما يراه مناسباً له في مشروعه مع الأهلي لبناء فريق قوي قادر على حصد الألقاب المحلية والقارية خلال المواسم القادمة.

ومن المقرر أن يحسم المدير الفني مصير هذه الأسماء المرشحة خلال الفترة المقبلة بعد انتهائه من مباراة الهلال السوداني في ختام مبارياته لدور المجموعات الإفريقية.

السويسري مارسيل كولر لجنة التخطيط محمود الخطيب أحمد شريف فاركو كولر

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