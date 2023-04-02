الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى تصادم بأكتوبر

تصادم
تصادم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم 3 سيارات ملاكي قبل صينية الواحات اتجاه الفيوم بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين قبل صينية الواحات إتجاه الفيوم بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام 3 سيارات ملاكي نتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أكتوبر آخرين اصابة مصرع سيارات ملاكي حادث تصادم صينية الواحات

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