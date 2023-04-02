مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى تصادم بأكتوبر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم 3 سيارات ملاكي قبل صينية الواحات اتجاه الفيوم بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين قبل صينية الواحات إتجاه الفيوم بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام 3 سيارات ملاكي نتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.