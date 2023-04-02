مع بداية شهر أبريل يسعى الموظفون العاملين في القطاع الخاص والعام معرفة إجازات شهر أبريل 2023، والإجازات الرسمية القادمة عبر جوجل، وحددت الحكومة المصرية موعد الإجازات، وتتنوع ما بين إجازات الدينية والوطنية والاجتماعية، وذلك بالإضافة للإجازات الأسبوعية بشهر أبريل 2023.

إجازات شهر إبريل 2023.. والإجازات الرسمية القادمة

ويستعرض “الدستور” الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2023، والإجازات الرسمية فى 2023 المتبقية منها.

الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2023

الجدير بالذكر أن يكون عدد الإجازات الرسمية في شهر إبريل 2023، وهي 14يومًا وتكون على النحو التالي:

يوم السبت الموافق (1 أبريل 2023) عطلة أسبوعية. يوم الجمعة الموافق (7 أبريل 2023) عطلة أسبوعية. يوم السبت الموافق (8 أبريل 2023) عطلة أسبوعية. يوم الجمعة الموافق (14 أبريل 2023) عطلة أسبوعية. يوم السبت الموافق (15 أبريل 2023) عطلة أسبوعية. يوم الأحد الموافق (16 أبريل 2023) إجازة وتكون بمناسبة عيد القيامة عند الأقباط. يوم الإثنين الموافق (17 أبريل 2023) إجازة شم النسيم. يوم الثلاثاء الموافق (18 أبريل 2023) إجازة رسمية. يوم الأربعاء الموافق (19 أبريل 2023) إجازة وقفة عيد الفطر. يوم الخميس الموافق (20 أبريل 2023 ) إجازة رسمية وتكون بمناسبة أول أيام عيد الفطر المبارك. يوم الجمعة الموافق (21 أبريل 2023) إجازة وتكون بمناسبة ثاني أيام عيد الفطر المبارك. يوم السبت الموافق (22 أبريل 2023) إجازة وتكون بمناسبة ثالث أيام عيد الفطر المبارك. يوم الثلاثاء الموافق (25 أبريل 2023) إجازة رسمية وتكون بمناسبة عيد تحرير سيناء الترحل ليوم الخميس 27 إبريل. يوم الجمعة الموافق (28 أبريل 2023) عطلة أسبوعية. يوم السبت الموافق (29 أبريل 2023) عطلة أسبوعية.

الإجازات الرسمية القادمة 2023

إجازة عيد العمال 2023، وهو أول أيام شهر مايو.

يوم الجمعة الموافق (30 يونيو 2023)، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

يوم الأربعاء الموافق 19 إجازة رسمية، وهو بمناسبة رأس السنة الهجرية.

يوم السبت الموافق (23 يوليو 2023) إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو.

يوم الجمعة الموافق (6 أكتوبر 2023) إجازة بمناسبة حرب 6 أكتوبر.

يوم الإثنين الموافق (26 يونيو 2023)، وهو إجازة يوم عرفة.

يوم الثلاثاء الموافق (27 يونيو 2023) وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الأربعاء الموافق (28 يونيو 2023)، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الخميس الموافق (29 من يونيو 2023)، وهو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.