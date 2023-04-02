رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

وقال: ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد الإثنين.

ومن المقرر ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة، غدا الإثنين، أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ويهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.