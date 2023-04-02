الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فريدة الشوباشي: مصر أصبحت أيقونة ونموذج يحتذى به لعدم الإضرار بالمناخ

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، إن أعداء الوطن يحاربوا مصر بنشر الشائعات، ولكن مصر لديها حاكم ذكى وقائد يقظ دائماً ويدرك ما يدور حوله.

وأضافت الشوباشي، خلال حوارها لفضائية "إكسترانيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك كل صغيرة وكبيرة ويلبي احتياجات المواطنين لأنه يشعر بهم، مشيرة إلى أن أهالي سيناء يشعرون بفرحة كبيرة بعد زيارة الرئيس لهم أمس ورفع روحهم المعنوية. 

وأكدت الكاتبة الصحفية، أن مصر أصبحت أيقونة ونموذج يحتذى به في عمل كل شيء لعدم الإضرار بالمناخ، حفاظاً على أرواح المواطنين، بعدم المساس بالمناخ حتى نتجنب أى خطورة من خلال التوعية بشكل كبير ومن خلال المشروعات الخضراء. 

ارواح المواطنين ئيس عبد الفتاح السيسي الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى نشر الشائعات نموذج يحتذى به

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