الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«فاو»: تيسير التجارة يؤدي دورًا أساسيًا في تأمين الواردات الغذائية

فاو
فاو

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أن تيسير التجارة يؤدي دورًا أساسيًا في تأمين الواردات الغذائية، وتسلط الدراسات والمنشورات المتاحة الضوء على التحسينات في النتائج بمختلف أشكالها والتي يمكن أن تنتج عن تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير والعبور. 

ففي البلدان النامية، من الممكن خفض تكاليف التجارة بنسبة 15% من خلال تنفيذ تدابير تيسير التجارة التي تبسط الإجراءات وتنسقها وتوحدها، وبالنظر إلى الارتباط بين تيسير التجارة وتقليل وقت المعاملات وتكلفتها على الحدود، من الواضح أن هذا الأمر ضروري لنجاح التجارة بين بلدان المنطقة ومع العالم. 

وللنهوض بعمليات تيسير التجارة، يجب مواطن الضعف في الإجراءات التجارية، بما في ذلك تحديد أوجه القصور في الإجراءات المطبقة على حدود وضمان الاتساق مع السياسات والأهداف الوطنية، مقارنة بباقي انواع السلع والبضائع، غالبًا ما تخضع المنتجات الغذائية لإجراءات تجارية أكثر تعقيدًا وذلك نظرًا لصرامة نظم ومعايير مأمونية الأغذية. 

على سبيل المثال، يجب أن يقدم موردو السلع الزراعية في كثير من الأحيان شهادات صحية وصحة نباتية وأن تخضع هذه السلع في بعض الأحيان لإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى ذلك، قيد يتطلب إدخال هذه السلع الخضوع لإجراءات تفتيش ورقابة لتحديد الالتزام بحصص التصدير. نتيجة لذلك، يتعرض التجار والعملاء لمزيد من المتطلبات الإدارية التي تستهلك الكثير من الوقت والمال، فضلاً عن التأخير وارتفاع التكاليف. 

ويؤدي تعقيد الإجراءات على الحدود إلى تأخيرات في تخليص البضائع، ما يعرض جودة وسلامة السلع الغذائية إلى الخطر فضلاً عن اسعارها وفي أسوء الحالات خسارتها كليًا، فالتأخير يؤثر تأثيرًا كبيرًا على المنتجات الزراعية القابلة للتلف وعلى جودتها وقد يؤدي إلى فقدها في نهاية المطاف، تشير الأدلة التجريبية إلى أن غياب الإجراءات الشكلية على الحدود ينتج عنه وفورات تقارب 5% من قيمة المنتج.

منظمة الأغذية والزراعة فاو الواردات الغذائية البلدان النامية تيسير التجارة

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