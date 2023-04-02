أسعار اللحوم المجمدة والفراخ البرازيلي اليوم الأحد 2-4-2023

مع بدء الساعات الأولى في الصيام تسعى ربات البيوت لشراء احتياجات ومستلزمات المنزل، ومعرفة أسعار اللحوم المجمدة اليوم الأحد، وأسعار الفراخ البيضاء والبرازيلي، حيث يقبل المصريون على الشراء للحوم والدواجن في جميع محافظات الجمهورية، وشهدت اللحوم الطازجة والمجمدة حالة من الاستقرار، بينما ارتفعت أسعار الدواجن بقيمة 20 جنيها.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم الأحد.. أسعار الفراخ البيضاء والبرازيلي

و تستعرض “الدستور” أسعار اللحوم اليوم الأحد 2-4- 2023، وأسعار الدواجن اليوم.

شهدت اللحوم إقبالًا متواصلًا من قبل المواطنين قبل عيد الفطر، خاصة وفي ظل الغلاء الذي قد أصاب الدواجن في الأسواق، ويبدأ سعر الكيلو في لحم الكندوز من مبلغ 250 جنيهًا وإلى 300 جنيه، وسيتراوح سعر كيلو الضأن ما بين مبلغ 240 و280 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم الأحد

ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما من مبلغ 210 جنيها إلى 250 جنيهًا، وسيبدأ سعر الكبدة البلدي من مبلغ 250 جنيهًا وإلى 300 جنيه للكيلو الواحد، بينما سيصل سعر كيلو اللحم المفروم العادي ما بين مبلغ 250 جنيه و300 جنيه، ويبلغ سعر اللحم البتلو ما بين 240 جنيها و280 جنيهًا في الكيلو الواحد، وسيتراوح سعر كيلو “اللحوم المجمدة البرازيلي” ما بين مبلغ 130 و140 جنيهًا في الأسواق، أما اللحم الكندوز، فسيصل سعر الكيلو الواحد ما بين 250 و320 جنيهًا، وسعر اللحوم الضأن ما بين 240 و280 جنيهًا في الكيلو الواحد.

وستواصل اللحوم المجمدة استقرارها في الأسواق؛ حيث سيبلغ سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي حوالي 115 جنيهًا، ويصل اللحم البرازيلي ما بين 160 و190 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما سيتراوح سعر كيلو اللحوم المفرومة ما بين 180 و240 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء والبرازيلي اليوم الأحد 2 أبريل 2023

سعر الفراخ البيضاء في اليوم الأحد سجل ببورصة الدواجن اليوم مبلغ 68 جنيهًا، وستصل إلى المستهلك بالأسواق الشعبية بـ72 جنيهًا للكيلو.

سعر الفرخ البرازيلي في المصرية

وارتفعت الفراخ البرازيلي بالأسواق المصرية عقب إعلان شركة النيل بالمجمعات الاستهلاكية، وهي إحدى الشركات التابعه يشركة القابضة للصناعات الغذائية لرفع سعر بيع كيلو الفراخ البرازيلية والمحلية المجمدة بمبلغ 20 جنيها، ليصل سعرها حوالي 85 جنيهًا للكيلو الواحد بدلًا من 65 جنيهًا.