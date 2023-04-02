الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين إثر انقلاب سيارة ودراجتين بالمنيا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أُصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي ودراجتين بخاريتين بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة في محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري، في مدخل قرية طهنشا بالوحدة المحلية لبني أحمد في مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة سيد مرسال 42 عامًا، سائق، بكسر بالقدم، وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج، وأفادت التحريات الأولية بوقوع الحادث بسبب السرعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة على الطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، بالقرب من قرية أبيوها في مركز أبوقرقاص، ما أسفر عن إصابة أشرف فتحي عبدالمعبود، 47 عامًا، موظف، مقيم بمركز أبوقرقاص، وتم نقله إلى مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة بالطريق الدائري بالقرب من مدخل قرية طوخ الخيل في غرب مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة ياسين خلف، 40 عامًا، وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج.

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