الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مخدرات بنصف مليون جنيه فى الغربية

مخدرات
مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة أول طنطا حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزتهم 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرامًا.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسيارتين لترويج تجارتهم غير المشروعة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوط بـ500 ألف جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قطاع الأمن العام مخدر الحشيش طربة طنطا

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

مستشار وزير التموين: أسعار الذهب فى طريقها للانخفاض للوصول لسعر عادل

مي عبد الحميد: 2300 مواطن سددوا مقدم جدية الحجز لوحدات «سكن كل المصريين 4»

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم 2-4-2023

سائق يحرق أتوبيسى مدرسة فى حدائق القبة بخدعة فاشلة

موعد إجازة عيد الفطر 2023 في القطاع الحكومي والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

على طريقة «الباصون».. هكذا يصوم الأقباط

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية