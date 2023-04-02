«حياة كريمة» توزع 5000 كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية بالوادى الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد توزيع 5000 كرتونة غذائية للمرحلة الثانية ضمن القوافل الخيرية التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة خديوي، منسق مبادرة حياة كريمة بالوادي الجديد، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة وبعض متطوعي القرى والمدن بالمحافظة، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والشئون الاجتماعية والإدارات المعنية بكل قرية.



ووجه محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، الشكر والتقدير لمؤسسة حياة كريمة لدعمها المستمر في جميع مناحي مصر، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، من خلال دعمهم بالسلع الأساسية، وإطلاق المبادرات الرئاسية التي طالت جميع قرى ونجوع المحافظة، هذا إلى جانب تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كل صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، من خلال التوسع في إقامة المعارض الرمضانية، من خلال مبادرة "أهلًا رمضان" و"كلنا واحد" وأمان، وعدد من الشوادر، وفروع مشروع جمعيتي، والسيارات التموينية المتنقلة المنتشرة بكل قرى ومراكز المحافظة في الوادي الجديد.

وقال محمد عطاي، أحد أبناء مركز الخارجة، إنه رغم بُعد المسافات إلا أن "حياة كريمة" تجول في كل محافظات مصر وتدخل جميع القرى والنجوع لتوصيل الدعم لمستحقيه ففي محافظة الوادي الجديد أقصى الجنوب نرى سيارات حياة كريمة بكل القرى والمدن لتوزيع كراتين السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية واليتامي والأرامل في كل مكان.

