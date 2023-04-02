الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مكتب التعليم المسيحي بالقاهرة يستكمل سلسة اللقاءات التكوينية لخدام كنائسه

الكنيسة
الكنيسة

استكملت سلسلة اللقاءات التكوينية لمرحلتي إعداد الخدام، وخدام كنائس القاهرة، وذلك بمقر مكتب التعليم المسيحي، بكوبري القبة.

جاء ذلك بمشاركة الأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وألقى الدكتور الأب ميلاد صدقي اللعازري محاضرة اللقاء بعنوان "سر الفداء".

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات التكوينية تقام مرتين شهريًا.

هذا وذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، أن الأنشطة الرعوية بالكنيسة، تستعد لاستقبال عيد القيامة المجيد.

تضمن اليوم صلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب ماجد مؤنس، راعي الكنيسة، حيث سبق الذبيحة الإلهية، منح طفلين من أبناء الرعية، أسرار التنشئة.

تلا ذلك، بدء خدمة التربية الدينية، واجتماع الأسرة، الذي تضمن لقاء حول "سفر التكوين" انطلاقًا من شخصية إبراهيم، أبو الإيمان، بالإضافة إلى اجتماع نبع الحب لأغنياء السن، الذي احتوى على محاضرة بعنوان "المولود أعمى".

وذكرت ايضا أن الرعية نظمت رياضة الصوم الأربعيني المقدس، وذلك في الفترة السادس والعشرين، وحتى الحادي والثلاثين من مارس الماضي.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، حيث دارت لقاءات الرياضة الروحية حول "ثمار الروح القدس". ألقى عظات الرياضة الفصحية الأب عماد كميل اللعازري، والأب يوسف رمزي، والأب مخول فرحا، والأب بشاي إسحق، والأب متى عبد المسيح، والأب جوزيف عبد الملاك الكرملي.

تضمنت الرياضة الروحية صلاة القداس الإلهي، وصلاة المسبحة الوردية، كما اشتركت فرق كورال الشباب الطوباوي كارلو، والسيدة والعذراء الأم تريزا، والقديس فرنسيس للصغار، بالإضافة إلى كورال القديس فرنسيس للمرحلتين الإبتدائية "الفئة العمرية الكبيرة"، والإعدادية، في تقديم باقة من الترانيم الروحية.

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