المؤبد لسائق قتل طالبًا بسكين بسبب شقيقه فى البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف بالسجن المؤبد لسائق؛ لاتهامه بقتل طالب بسبب شقيقه.



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14315 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الدوار، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليه "أ.إ.م" ، بنطاق مركز شرطة كفرالدوار.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم مركز كفرالدوار، عن أنه حال جلوس المجنى عليه برفقة أصدقائه حضر المتهم "أ.ع" سائق، قادمًا نحوهم مشهرًا سلاحًا أبيض سكينًا، وعاجل المجنى عليه "أ.ا م" طالب، بضربة استقرت فى رقبته ثم لازم الفرار، وقام أصدقاء المجنى عليه بإحضار قطعة من القماش ووضعها مكان الطعنة لوقف نزيف الدماء ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، إلا أنه توفي بسبب الإصابة الموصوفة فى التحقيقات، وذلك بسبب خلافات سابقة بين المتهم وشقيق المجنى عليه.