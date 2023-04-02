الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لسائق قتل طالبًا بسكين بسبب شقيقه فى البحيرة

المؤبد
المؤبد

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف  بالسجن المؤبد لسائق؛ لاتهامه بقتل طالب بسبب شقيقه.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14315 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الدوار، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليه "أ.إ.م" ، بنطاق مركز شرطة كفرالدوار.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم مركز كفرالدوار، عن أنه حال جلوس المجنى عليه برفقة أصدقائه حضر المتهم "أ.ع" سائق، قادمًا نحوهم مشهرًا سلاحًا أبيض سكينًا، وعاجل المجنى عليه "أ.ا م" طالب، بضربة استقرت فى رقبته ثم لازم الفرار، وقام أصدقاء المجنى عليه بإحضار قطعة من القماش ووضعها مكان الطعنة لوقف نزيف الدماء ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، إلا أنه توفي بسبب الإصابة الموصوفة فى التحقيقات، وذلك بسبب خلافات سابقة بين المتهم وشقيق المجنى عليه.

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

موعد إجازة عيد الفطر 2023 في القطاع الحكومي والخاص

اليوم.. استكمال ثانى جلسات محاكمة المتهم فى واقعة مذبحة الصلح الأسرية بالإسكندرية

أخبار فاتتك|بنكا الأهلى ومصر يطرحان شهادتى ادخار بعائد كبير.. و«التعليم» تصدر توجيهًا مهمًا

التعاملات الصباحية| أسعار الدواجن اليوم الأحد 2 أبريل 2023

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 2 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية