الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالتزامن مع مسلسل «عملة نادرة».. كيف نقضي على العنف الأسري؟

عملة نادرة
عملة نادرة

سلط مسلسل «عملة نادرة» الضوء على قضية العنف الأسرى عندما قام محمد فهيم الذي يقوم بدور علاء بالتعدي على زوجته مريم الخشت التي تجسد شخصية إسراء دون حتى أن يستمع إليها، وبرر لنفسه أنها لا يجب أن تفعل شيئا دون علمه، لم ينتظر بضع لحظات حتى تخبره حقيقة الأمر وتعدى عليها بضرب مبرح.

هناك أربعة أنواع من العنف الأسري أبرزها الإساءة الجسدية، مثل الضرب والدفع والاعتداء الجنسي، والإساءة المالية على سبيل المثال منع الشخص من التوظيف، والإساءة النفسية العاطفية مثل التهديدات والسب، يمكن أن يكون حاضرًا أيضًا في علاقات متنوعة مثل الزيجات.

بالتزامن مع مسلسل عملة نادرة كيف يمكن أن نوقف العنف الأسري؟

التعليم 

يمكن أن يساعدك التدريب التربوي على تعلم كيفية وقف العنف المنزلي، وتعليمك كيفية انتهاك حقوق المرأة وانتهاكات حقوق الرجل، سيسمح لك أيضًا بمعرفة كيفية مساعدة امرأة أو رجل يتعرض لسوء المعاملة من بين آخرين. 

مراعاة القانون 

إذا كنت رئيسًا لأسرتك فهذا ليس بالضرورة ترخيصًا للعنف المنزلي عليك أن تفهم أن العديد من البلدان لديها تدابير قانونية لمنع العنف المنزلي، تتضمن بعض التدابير الشائعة إخضاع المعتدي لبرامج إعادة التأهيل بالإضافة إلى عقوبات مثل الغرامات.

مسلسل عملة نادرة.. تعرف على ملخص الحلقة العاشرة لـ نيللى كريم

مسلسل عملة نادرة الحلقة التاسعة.. تعرف على مخلص الحلقة التاسعة للنجمة نيللي كريم

التسامح

لا يوجد إنسان كامل، للحفاظ على استمرار العلاقة يجب على كلا الطرفين إظهار النضج وتعلم التسامح مع عيوب بعضهما البعض، يمكن أن يكون التسامح أحد أفضل استراتيجيات منع العنف المنزلي، عندما يكون هناك تسامح نادرًا ما ينتج عن العنف منزل، يجب أن يمتد التسامح أيضًا إلى الأطفال وأفراد الأسرة الآخرين.

 

احترام التعاليم الدينية

تمجد جميع الأديان الرئيسية الفضائل مثل الحب والسلام واللطف والوفاء وغيرها، سيؤدي الالتزام بهذه النصائح الدينية إلى قطع شوط طويل لوقف العنف المنزلي في علاقتك، تشرح جميع ديانات العالم تقريبًا من يمكن أن يكون ضحية لسوء المعاملة وكيفية منعه مما يساعد بوضوح في منع العنف المنزلي.

عملة نادرة مسلسل عملة نادرة الحلقة 11 الحلقة 11 مسلسل عملة نادرة مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة موعد عرض مسلسل نيللي كريم تفاصيل احداث مسلسل عملة نادرة جمال سليمان اعادة مسلسل عملة نادرة مسلسل عملة نادرة قنوات عرض مسلسل عملة نادرة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل عملة نادرة الحادية عشر

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

إجازة شم النسيم 2023 للعاملين في القطاع العام وباقي إجازات أبريل

كيف دعمت مصر السعودية فى حل أزمة اليمن ومجابهة تهديدات الحوثى؟

مبارك العاتى لـ«الدستور»: التنسيق السعودى المصرى يحمى العمل العربى المشترك

محمد الغباري: الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر ساهم بـ 50٪ من تحقيق النصر

حبس متهم بدهس شاب فى زهراء المعادى سنتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

د. منى حلمى

هى تفعل المستحيل.. وهو لا يفعل الممكن

علي سعدة

لماذا سميت كذبة أبريل؟

إسراء شوقي

مصر والسعودية.. مصالحنا واحدة ورؤيتنا مشتركة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «1- 3»

لواء.حمدى البطران

مسلسل الإمام بين الواقع والدراما

أمل زيادة

بشارة واكيم

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية