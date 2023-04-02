بالتزامن مع مسلسل «عملة نادرة».. كيف نقضي على العنف الأسري؟

سلط مسلسل «عملة نادرة» الضوء على قضية العنف الأسرى عندما قام محمد فهيم الذي يقوم بدور علاء بالتعدي على زوجته مريم الخشت التي تجسد شخصية إسراء دون حتى أن يستمع إليها، وبرر لنفسه أنها لا يجب أن تفعل شيئا دون علمه، لم ينتظر بضع لحظات حتى تخبره حقيقة الأمر وتعدى عليها بضرب مبرح.

هناك أربعة أنواع من العنف الأسري أبرزها الإساءة الجسدية، مثل الضرب والدفع والاعتداء الجنسي، والإساءة المالية على سبيل المثال منع الشخص من التوظيف، والإساءة النفسية العاطفية مثل التهديدات والسب، يمكن أن يكون حاضرًا أيضًا في علاقات متنوعة مثل الزيجات.

بالتزامن مع مسلسل عملة نادرة كيف يمكن أن نوقف العنف الأسري؟

التعليم

يمكن أن يساعدك التدريب التربوي على تعلم كيفية وقف العنف المنزلي، وتعليمك كيفية انتهاك حقوق المرأة وانتهاكات حقوق الرجل، سيسمح لك أيضًا بمعرفة كيفية مساعدة امرأة أو رجل يتعرض لسوء المعاملة من بين آخرين.

مراعاة القانون

إذا كنت رئيسًا لأسرتك فهذا ليس بالضرورة ترخيصًا للعنف المنزلي عليك أن تفهم أن العديد من البلدان لديها تدابير قانونية لمنع العنف المنزلي، تتضمن بعض التدابير الشائعة إخضاع المعتدي لبرامج إعادة التأهيل بالإضافة إلى عقوبات مثل الغرامات.

التسامح

لا يوجد إنسان كامل، للحفاظ على استمرار العلاقة يجب على كلا الطرفين إظهار النضج وتعلم التسامح مع عيوب بعضهما البعض، يمكن أن يكون التسامح أحد أفضل استراتيجيات منع العنف المنزلي، عندما يكون هناك تسامح نادرًا ما ينتج عن العنف منزل، يجب أن يمتد التسامح أيضًا إلى الأطفال وأفراد الأسرة الآخرين.

احترام التعاليم الدينية

تمجد جميع الأديان الرئيسية الفضائل مثل الحب والسلام واللطف والوفاء وغيرها، سيؤدي الالتزام بهذه النصائح الدينية إلى قطع شوط طويل لوقف العنف المنزلي في علاقتك، تشرح جميع ديانات العالم تقريبًا من يمكن أن يكون ضحية لسوء المعاملة وكيفية منعه مما يساعد بوضوح في منع العنف المنزلي.