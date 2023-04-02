إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل، بطريق "سنهوت - السعديين" نطاق محافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث بين دراجة بخارية وتروسيكل، بطريق "سنهوت - السعديين"، مما أسفر عن إصابة 4 بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.