«قومي المرأة ببني سويف» ينظم أمسية رمضانية بقرية دلاص

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» خلال شهر رمضان الكريم "أمسيات الأسرة المصرية" بقرية دلاص التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وذلك ضمن القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك حرصًا من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واستهدفت الأمسية ١٢٠ طفلاً، ٤٧٠ سيدة، ٣٠ رجلاً.

وقالت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف إن الأمسيات تشمل عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة "فصيلة ورشيدة"، بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسيات وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض، يتم تنظيم ورش ورسم وتلوين و رسم على الوشوش للأطفال.

وأضافت "نرمين" أن الأمسيات الرمضانية بدأت خلال الفترة من 29 مارس الماضي وحتى 17 أبريل الجاري وتهدف إلى تقديم رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال عروض وأنشطة مختلفة: حيث سيتم عقد تلك الأمسيات أيام ( السبت، الإثنين، الأربعاء من كل أسبوع)، حيث بدأت الأربعاء 29 مارس بقرية بني زايد، وأمس السبت بقرية دلاص، وصفط راشين يوم 3 أبريل، وبهبشين يوم 5 أبريل، وطوه يوم 8 أبريل، وغياضة الغربية يوم 12 أبريل، وأشمنت يوم 15 أبريل، وطحا البيشة يوم 17 أبريل.

فيما وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتقديم التيسيرات اللازمة لاستئناف الأمسيات الرمضانية ضمن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار"، والتي ينفذها فرع المحلس القومي للمرأة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المجلس القومي للمرأة

المجلس القومي للمرأة

المجلس القومي للمرأة

المجلس القومي للمرأة