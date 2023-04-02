الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات متهم بترويج الحشيش: كنت بوزعه على العملاء دليڤرى

الحشيش
الحشيش

كشف مصدر أمني أن تاجر مواد مخدرة، تم القبض عليه في منطقة البساتين، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، اعترف أنه كان يستعد لترويج المخدر بين عملائه في عدة مناطق بالبساتين، وأشار إلى أنه تحصل على الحشيش من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث.

واعترف المتهم أنه يخزن المخدر بمسكنه تمهيدًا لترويجه بين عملائه، بعد التواصل معهم هاتفيًا، واستنادًا لاعترافات المتهم وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معه، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت البداية عندما تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفيد تورط عاطل له معلومات جنائية، في الاتجار بالمواد المخدرة، وتردده على عدة مناطق بالبساتين، لترويجها بين المتعاطين من عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، وإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,700 كيلو جرام – مـبلغ مالي – هاتف محمول».

واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، والمبلغ المالي من حصيلة ترويج المخدر، والهاتف للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

4 أيام على ذمة التحقيق إتجار فى المواد المخدرة إجراءات القانونية اعترف أصل استعمال

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