الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«التعليم» تصدر توجيهًا مهمًا بشأن المناهج الدراسية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بالانتهاء من المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني فى المواعيد المحددة لاستمرار الدراسة، مع الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي. 

وأكدت وزارة التعليم أن الدراسة مستمرة حتى انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى المقرر لها 6 مايو 2023 المقبل.

وشددت الوزارة على ضرورة شرح المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني المقررة مع مراعاة الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتى، مؤكدة أنه تم التنبيه بمراعاة تطبيق قواعد الغياب والحضور لحين انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي2022-2023م.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن الوزارة حددت موعد منتصف مايو القادم لتسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تبدأ 12 يونيو المقبل وتنتهي 13 يوليو 2023.

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