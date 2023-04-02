الكاتب عمر طاهر: لدينا مشكلة فى أرشيف المعلومة

قال الكاتب عمر طاهر، إنه يوجد في مصر مشكلة في الأرشيف وتخزين المعلومات، لافتًا إلى أن ما يستحق أرشفته هو المعلومات التي تهم الناس، والأشخاص الذين تركوا بصمة في حياتنا.

وأضاف طاهر خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع على قناة «تن»، أنه واجه مشكلة أثناء كتابة كتابه «صنايعية مصر» ، معقبًا:" المشكلة موجودة حتى الآن خاصة بأرشيف الصحف أو الوثائق".

وأوضح أن، الشخصيات غير الموثقة هي غير المعروفة، على الرغم أنه في كتاب صنايعية مصر، عمل على أشخاص لهم تأثير في حياتنا كمصريين وأثر عظيم جدا وقدموا منتج فارق في تاريخ البلد وتاريخ حياة سكانه من أول العطور والشوكولاتة حتى السد العالي والنظام الصحي وهؤلاء أشخاص نحن نعيش من خيرهم حتى الآن.

وأشار إلى أن التحدي هو أن تجد هؤلاء الأشخاص وتجد عنها سرين وثلاثة وأربعة، معقبا:" كانت صعبة ومكنتش سهلة، ومكنش فيه الأرشيف الكبير اللي يسمح بشغل كبير، لحقت على أد ما أقدر ناس من الأصدقاء والعائلات التي كانت معاصرة لما يحدث، ومكنش فيه سطر الواحد يلاقيه ويستغنى عنه".