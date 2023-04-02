الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين يكشف الرسائل التى أراد الرئيس السيسى إيصالها من زيارته لسيناء

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

أوضح عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، الرسائل التي أراد الرئيس عبدالفتاح السيسي إيصالها من زيارته لسيناء، قائلاً: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان موجودا  في سيناء في ذكرى انتصار أكتوبر وهي رسالة في غاية الأهمية".

 

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة ببرنامج “هذا المساء”، المذاع عبر فضائي القاهرة الإخبارية، أن التحدي الأكبر ليس فقط الصراع مع إسرائيل، وإنما هو الصراع على التنمية، لافتا إلى أن سيناء حاول البعض في الداخل والخارج أن يحولها إلى بؤرة من التوتر وعدم الاستقرار في مصر، واشاعة الفوضى والفرقة والانقسام.

 

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طوال الأسابيع الماضية يتحدث عن قرب الاحتفال بالانتصار على الإرهاب في سيناء، لافتًا إلى أن مصر واجهت عدوًا شرساً وهو إسرائيل في سيناء، وتمكنت من تحرير كل أراضيها بالحرب تارة وبالتفاوض تارة أخرى ، ثم حاربت بلا هوادة طوال السنوات الماضية منذ 2004 التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، وازداد هذه التوحش بعد 2013 لتتمكن مصر بعد ذلك من دحر هذه التنظيمات وتنظيف وتطهير سيناء.

 

وأشار إلى أن انتصار أكتوبر كان في الغالب مصريًا، ثم سورياً لكن تقريبًا جميع الدول العربية بصورة أو بأخرى ساهمت في هذا الانتصار، البعض بالمال، البعض بالمال والسلاح، والبعض بالسلاح فقط، والبعض بالمتطوعين، مؤكدًا أن ذكرى حرب العاشر من رمضان، هي الدرس الذي تذكره لنا الآن، أن العرب حينما يكونوا متحدين ومتفاهمين يستطيعون أن يتغلبوا على أصعب التحديات.

 

وأشار إلى أن انتصار أكتوبر لم يكن فقط انتصار عسكري، لكن العرب كانوا قد تعرضوا لهزيمة صعبة جدا في 5 يونيه 1967م، لافتا إلى أن درس 1973م كان أن العرب يستطيعوا أن يقهروا اقوى قوة في المنطقة، طالما أن هناك حد أدنى من التوحد. 

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