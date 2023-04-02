الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أزمة مرورية بسبب انقلاب سيارة مقطورة محملة بالحجارة بمدينة 6 أكتوبر

انقلاب سيارة مقطورة
انقلاب سيارة مقطورة بمدينة ٦ أكتوبر

كشف مصدر أمني عن وجود أزمة مرورية، بسبب انقلاب سيارة مقطورة محملة بالأحجار بدائرة قسم شرطة أكتوبر، ولا يوجد إصابات أو تلفيات، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي البلاغ

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث انقلاب سيارة نقل مقطورة بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم أحمد السوريكي رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.


وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نقل مقطورة قيادة سائق 47 عاما، محملة أحجار، بعد أن اختلت عجله القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب المقطورة دون حدوث إصابات أو تلفيات، تم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


من جانبه شهد الطريق الدائري الأوسطي بدائرة مدخل قسم شرطة حلوان، قبل ساعات حادثا مروعا بين 5 من السيارات من بينها سيارات نقل ثقيل وأنباء عن حدوث إصابات، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف والأجهزة الأمنية لمكان الحاث لفحص عدد المصابين ووجود وفيات أو من عدمه.

 

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم عدد من سيارات النقل، وتم الانتقال إلى مكان الحادث، وحضرت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

 

 

ابا ادي ازمة أكتوبر إخطار أحمد آفة

الأكثر قراءة

«زكاة الفطر» 2023 وكيفية حساب قيمتها

مدرب الهلال بعد وداع دورى الأبطال: جماهير الأهلى أرهبت اللاعبين

أزمة مرورية بسبب انقلاب سيارة مقطورة محملة بالحجارة بمدينة 6 أكتوبر

دورى أبطال أفريقيا.. الترجى والوداد يعبران بطلى الجزائر ويتمسكان بالصدارة

«اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع».. دعاء الفجر اليوم الأحد 2 أبريل 2023

سهرة رمضانية.. انتصار العاشر من رمضان وبناء الشخصية المصرية بثقافة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل

ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. ماذا قال قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر؟

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ