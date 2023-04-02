القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 18 مرة خلال 24 ساعة

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 18 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 97 قذيفة مختلفة العيارات.



وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام": " خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 18 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور دونيتسك، أطلق العدو 7 قذائف مدفعية من عيار 155 و152 ميليمتر.على محور غورلفكا، 8 قذائف من مدفعية عيار 155 و152 ميليمتر. على محور ياسينوفاتايا، 3 قذائف عيار 155 و152 ميليمتر. وأُطلق 97 قذيفة بعيارات مختلفة".



وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، ياكوفليفكا، غورلوفكا، ياسينوفاتايا، دونيتسك، يلينوفكا.



وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة مدني واحد في مدينة ياكوفليفكا.



وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.



وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.



وتهدف هذه العملية، إلى حماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

