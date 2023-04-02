الاحتجاجات تصل لمنزل نتنياهو.. مراسلة «القاهرة الإخبارية» تكشف آخر تطورات التظاهرات الإسرائيلية

أوضحت دانا أبو شمسية أسباب الدعوة المتجددة للمظاهرات ضد نتنياهو، قائلة: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرجأ قرار تعديل الدستور أو التشريعات تحت قانون ما أسماه إصلاح القضاء".

وأضافت أبو شمسية خلال مداخلة ببرنامج هذا المساء، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن المعارضة الإسرائيلية واليسار الإسرائيلي قال إنه لا يؤتمن لنتنياهو جانب، وأن التظاهرات والاحتجاجات مستمرة حتى إرجاء وتأجيل هذه التعديلات، بل العمل والوصول إلى إيقاف هذا المشروع.

وأشارت إلى أن نتنياهو عقب ما قال إنه سيقوم بتأجيل وإرجاء هذا مشروع القانون، قدم مشاريع قوانين مختلفة إلى لجنة السكرتارية في الكنيست الإسرائيلي، وتمت المصادقة على بعضها، والبعض ربما ينتظر المصادقة في الدورة المقبلة للكنيست، وذلك عقب تأجيل هذا التعديلات حتى الدورة المقبلة، ووقفها في الدورة الحالية.

وأوضحت أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرت كان قد تقدم في جلسات حوارية تضم ممثلين عن المعارضة الإسرائيلية، وعن الائتلاف الحكومي والمعسكر الوطني الذي قال إن أجواء إيجابية سادت هذه التجمعات، إلا أنه قال أيضاً إنه يعلم نية كل طرف تجاه الآخر، ولكنه يحاول الوصول إلى تسوية وهذا ما أوضحه العديد ممن لم يحضروا هذه الجلسات الحوارية، حيث قالوا إنه ربما على المعارضة عدم الانصياع لهذه التسوية لأنها تحاول فقط كسب المزيد من الوقت.

وميدانيا، قالت إنه قبل قليل انسحب المتظاهرون من أمام بيت رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس المحتلة والتي وصلت أعدادهم للآلاف من المشاركين المتظاهرين.