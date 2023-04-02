الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس القبائل والعائلات المصرية: اليوم يوم عيد فى سيناء لوجود الرئيس السيسى معنا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في سيناء هو يوم عيد وأصبح العيد عيدين، وهما احتفالات نصر العاشر من رمضان وخروج مصر من النكسة إلى الفرحة والانتصار.

وأضاف الششيخ كامل مطر خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن وجود الرئيس السيسي اليوم في وسط أبنائه من الجنود والقيادات وأبناء القبائل فهذا نصر آخر وفرحة ما بعدها فرحة، معقبًا: "وجود قائد وسط أبنائه هذا دلالة على أن قواتنا المسلحة في كامل استعداداتها".

وأوضح  رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن الكل يعلم أن سيناء تحررت منذ أكثر من 40 سنة في 73 في هذا اليوم الجليل من رمضان، وهذا عبور من النكسة إلى النصر تقرر بقواتنا المسلحة ومحاربتها الإرهاب والقضاء عليه وهو الانتصار والعبور الثاني لسيناء.

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