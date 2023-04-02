رئيس جمعية مجاهدى سيناء: وجود الرئيس السيسى اليوم معنا أسعدنا وأثلج قلوبنا

قال الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، التقينا مع الرئيس عبدالفتاح السيسى وتناولنا الإفطار مع الضباط والجنود، وما أسعدنا أنه أتى إلينا في مناسبة العاشر من رمضان في سيناء مع شيوخ وعواقل ومجاهدي سيناء وأثلج صدورنا.

وأضاف عبدالله جهامة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حديث الرئيس السيسي عن شيوخ القبائل أسعدنا، لافتًا إلى أن جميع القبائل شاركت مع القوات المسلحة في محاربة الإرهاب الأسود والعدو الإسرائيلي، وبعد انتصار أكتوبر وعودة سيناء إلى مصر بدأت الأمور تنمو يومًا بعد يوم إلى أن جاء الرئيس السيسي.

وأوضح عبدالله جهامة أن أبناء وأحفاد المجاهدين وأبناء سيناء في الآونة الأخيرة شاركوا القوات المسلحة والشرطة في محاربة قوى الشر، مؤكدًا أن ذلك بفضل الجهود والتعاون ما بين شيوخ القبائل الذي يعلمه الرئيس السيسي، معقبًا: "وهذا التعاون قضى على كل عناصر الشر بسيناء، كما أن الرئيس وعدنا بمزيد من التنمية في سيناء".