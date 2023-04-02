الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين دمياط: ضخ الأرز بمعارض «أهلاً رمضان» المنتشرة بجميع المناطق

معارض أهلاً رمضان
معارض أهلاً رمضان بدمياط

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملاتها بالتعاون مع عدد من الجهات لمتابعة الموقف بالأسواق والمحال التجارية والمخابز، حيث أعلنت عن تحرير ٢٣٤ محضر للمخالفين خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

 

وتضمنت المخالفات التى تم رصدها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى وعرض سلع منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على ٤٧ كجم لحوم، و٢٧ كجم جمبري غير صالحة للاستهلاك الآدمى،  إلى جانب رصد حالات غش تجارى و عدم الإعلان عن الأسعار.

 

وعلى جانب آخر،  واصلت مديرية التموين بدمياط، ضخ الأرز الأبيض الفاخر بمعارض" أهلًا رمضان"، المنتشرة بمناطق مختلفة من المحافظة،  لبيعه بسعر ١٥ جنيهًا للكيلو،  حيث تم ضخ ٥٠ طن من الأرز خلال هذا الأسبوع.

 

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية المدعمة خلال شهر رمضان من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساءُ ومن الـ7 مساءُ إلى الـ9 لمن يرغب من المخابز الاستمرار بالعمل.

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