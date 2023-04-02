الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تعيد بناء علاقتك مع أولادك؟.. مصطفى حسنى يوضح

مصطفى حسني
مصطفى حسني

أوضح الداعية مصطفى حسني، كيف يمكن إعادة علاقتك مع أولادك، قائلًا: "إن إعادة العلاقة التي انهارت مع أولادك تحتاج أن يمتلك الأب والأم الشجاعة لعمل قعدة صفا يطبطبوا فيها على العيال ويطمئنوهم بأن القادم كله محبة وود ورعاية".

وأضاف الداعية مصطفى حسني خلال تقديمه برنامج رميم، المذاع عبر فضائية الناس، أن ذلك سينتج عنه خيران كبيران جدًا خاصة للأب والأم، لافتًا إلى أن الشيء الأول هو أن يبقى في مقام الراعي، لافتًا إلى أنه في يوم القيامة سوف يسأل الله عز وجل الأنبياء بلغوا الرسالة أو لا، لقوله تعالى: "فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ"، معقبًا: "المرسلين هيتسئلوا، فما بالك الأب والأم".

وأوضح الداعية الإسلامي مصطفى حسني، أنه عندما يعيد البني آدم العلاقة التي هدمت بنفسه كأب أو كأم مع أولاده وتعود المياه إلى مجاريها والسلام في البيت، فأنت بهذا الشكل تطبق "كلكم راعٍ"، فتقول لنفسك الحمد لله عملت إللي عليا، وثقتي بأن الله سبحانه وتعالى سيحيي صورتي وهيبتي التي دائمًا أريد الحفاظ عليها كأب وكأم.

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