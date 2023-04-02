دورى أبطال إفريقيا| سيد عبدالحفيظ: حققنا المطلوب أمام الهلال.. وجمهور الأهلى كلمة السر

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق المطلوب بالفوز على الهلال السوداني، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن الفريق قدم مباراة كبيرة استحق عليها الفوز بثلاثية نظيفة وحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، وأن جمهور الفريق يعتبر كلمة السر، بعد أن رسم لوحة مضيئة في مدرجات استاد القاهرة.

وأشار إلى أن الفريق كان لديه إصرار كبير على الفوز، ورغم التقدم بأكثر من هدف، إلا أن المباراة ظلت معلقة، مشيدًا بما قدمه اللاعبون من مردود بدني وفني مميز كان له دور في الخروج بالمباراة إلى النتيجة التي حققها الفريق.

وتوجه عبدالحفيظ بالشكر إلى كل من أسهم في خروج المباراة بهذه الصورة المميزة، وكل من بذل جهودًا في سبيل تواجد الجماهير ودعمها للفريق، لافتًا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تحضيرات مميزة من أجل مواصلة المشوار والمنافسة بقوة في كل البطولات.