الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بالفيوم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حاث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم.

 

وكان قد تلقى مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم ووجود متوفي ومصابين، بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدا سيطرتهما على السيارتين فاصطدما معًا.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي،  لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع شخص وإصابة 3آخرين حادث تصادم سيارتين ملاكي الفيوم

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