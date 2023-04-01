عمرو الوردانى يوضح المعايير الصحيحة فى تربية الأولاد

أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المعايير الصحيحة في تربية الأولاد، قائلاً: "إنه لن توجد تربية فعالة وسليمة في بيت إلا بصلاح الوالدين، وحالات نادرة جدًا التي تشذ عن القاعدة ويحدث فيها صلاح للأبناء مع فساد الآباء".

وأضاف الورداني خلال تقديمه برنامج البيت، المذاع عبر فضائية الناس، أن صلاح الآباء والأمهات له دور كبير جدًا في التربية السليمة للأبناء وصلاحهم، مستشهدًا بقوله تعالى وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا (82)

وأوضح أن المعيار الثاني في التربية السليمة، هو أن يكون تركيز الأسرة واهتمامها بطفل دون الآخر، فلابد أن يكون هناك نوع من الاتزان في التعامل مع الأطفال، حيث لابد أن يأخذ كل طفل ما يحتاج إليه والمناسب لمواهبه والمناسب لشخصيته، حتى لا يقع في نفوس الأبناء مع وقع في نفوس أخوة سيدنا يوسف عليه السلام.