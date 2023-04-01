الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى حسنى: 3 مشاكل تؤدى لانهيار علاقة الآباء بأبنائهم

مصطفى حسني
مصطفى حسني

قال الداعية الإسلامي الشيخ مصطفى حسني، إن هناك عدة خسائر بالبيوت تكون سببًا لانهيار علاقة الأهل بأولادهم.

أهم المشاكل التي تتسبب بها قسوة القلوب

وأضاف خلال حلقة برنامج "رميم"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، أن هناك 3 خسائر تعيشها البيوت أولها تعطل العلاقة، ويكون فيها مرارة بسبب تربية الأبناء بقسوة، مؤكدًا أن الآباء يرفضون الاعتذار لأبنائهم عن قسوتهم وهذا ما يكبر الجفاء عبر الأيام.

وأشار إلى أن المشكلة الثانية هي توارث الجفاء بين الأولاد وذلك بسبب الإهمال أو المقارنة، وعندما يشعر الأبناء بعم الجبر من آبائهم فمن الممكن أن يورثوا ذلك لأبنائهم.

وتابع، أن المشكلة الثالثة هي استمرار الفجوة العاطفية والوجع داخل قلب الأباء والأمهات، مشيرًا إلى أن كل إنسان يوجد أماكن في القلب لا يسدها سوى أشخاص معينة كجبر الوالدين والاطمئنان على الأبناء.

مصطفى حسني خسائر البيوت إنهيار علاقة الأهل قسوة القلوب

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