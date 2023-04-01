صلاح مغاوري: الرئيس السيسي تناول الإفطار مع المجندين وحثهم على بذل الجهد والتضحية

قال صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن يوم العاشر من رمضان هو يوم تاريخي في تاريخ الدولة المصرية، حيث نجحت القوات المسلحة المصرية في محو الهزيمة وتحقيق انتصار في السادس من أكتوبر العاشر من رمضان.

وأضاف مغاوري خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على أن يتوجه إلى سيناء ويعقد لقاء مع المجندين وشيوخ القبائل، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي تناول الإفطار مع المجندين وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتضحية بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكر أن مصر استطاعت القضاء على الإرهاب وعصابات الشر التي كانت تستهدف النيل من الدولة.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال هذه الزيارة أنه التحق بهذه الوحدة في بداية حياته الوظيفية كضابط بالقوات المسلحة، منوهًا بأن الرئيس استرجع ذكرياته معهم وأنه كان حريصًا على بذل الجهد والتدريب للدفاع عن الوطن.