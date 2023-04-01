نادية عمارة تكشف الفرق بين الحوار والجدال

كشفت الداعية الإسلامية الدكتورة نادية عمارة، عن الفرق بين الحوار والجدال، مؤكدة أن الحوار قائم على التفاهم من أجل الوصول للحق.

وأضافت خلال حلقة برنامج "قلوب عامرة"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، أن الجدال منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، ومنه ما هو محمود ومنه ما هو سيئ ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمجادلة بالتي هي أحسن، أي تكون بصفة وبهيئة حسنة.

وأشارت إلى أن معنى قوله تعالى "لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ"، أن الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يجهر عباده بالسوء، إلا الإنسان الذي وقع عليه ظلم، فإنه يجوز له أن يجهر بذلك ولكن في حدود.