السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسن ترك: زيارة الرئيس السيسى اليوم لشرق القناة رسالة للعالم بأن سيناء آمنة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، إن انتصار مصر في حربها على الإرهاب هو نصر يضاف إلى النصر المصري الكبير في حرب أكتوبر 1973م. 

وأضاف ترك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن زيارة الرئيس السيسي اليوم إلى سيناء هي رسالة إلى العالم كله بأننا تمكنا من القضاء على الإرهاب، وسيناء خالية تمامًا من الإرهاب والبؤر الإرهابية، لافتًا إلى أن هناك تنمية كبيرة في سيناء وهي رسالة قوية للعالم بأن سيناء في حضن مصر الآن، وأن القادم أفضل بكثير للدولة المصرية.

وأشار إلى أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى سيناء يؤكد للعالم أن سيناء آمنة ولا يوجد بها أي إرهاب خاصة بعد معاناة المصريين كثيرًا منه.

الأكثر قراءة

اقتصاديون: رفع الفائدة يكبح التضخم ويخفض الأسعار ويجذب المستثمرين

مصطفى خاطر: شخصية «يوسف» جديدة وحماسى لـ«WATCH IT» دفعنى لخوض التجربة (حوار)

بعد قليل.. عرض الحلقة 10 من مسلسل علاقة مشروعة

الحوار الوطني.. سياسيون: توسيع المشاركة أكبر رد على المشككين ودليل جديد على جدية الدولة

الشحات يضيف ثانى أهداف الأهلى فى شباك الهلال السودانى

سوق الكانتو الحلقة 10.. شحاتة يقنع عوض بالزواج من ابنته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

صور

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

ندوة شرنقة يوسف شاهين دار أطياف بحضور الدكتور محمد الباز

كهربا يحتفل بهدفه فى شباك الهلال السودانى بدورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. ماذا قال قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر؟

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان