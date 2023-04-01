حسن ترك: زيارة الرئيس السيسى اليوم لشرق القناة رسالة للعالم بأن سيناء آمنة

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، إن انتصار مصر في حربها على الإرهاب هو نصر يضاف إلى النصر المصري الكبير في حرب أكتوبر 1973م.

وأضاف ترك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن زيارة الرئيس السيسي اليوم إلى سيناء هي رسالة إلى العالم كله بأننا تمكنا من القضاء على الإرهاب، وسيناء خالية تمامًا من الإرهاب والبؤر الإرهابية، لافتًا إلى أن هناك تنمية كبيرة في سيناء وهي رسالة قوية للعالم بأن سيناء في حضن مصر الآن، وأن القادم أفضل بكثير للدولة المصرية.

وأشار إلى أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى سيناء يؤكد للعالم أن سيناء آمنة ولا يوجد بها أي إرهاب خاصة بعد معاناة المصريين كثيرًا منه.