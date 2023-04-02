أوقفوا الحرب.. مظاهرات فى إسبانيا مناهضة لحلف شمال الأطلسى

شهد إقليم الباسك فى إسبانيا، مساء السبت، مظاهرات مناهضة لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وانطلقت المظاهرات المناهضة لحلف الناتو، فى مدينتي بامبلونا الإسبانية بمنطقة الحكم الذاتي نافارا وفيتوريا-غاستيز في إقليم الباسك، وفقا لما نقلته وكالة تاس عن المتظاهرين.

ولفت المنظمين للمظاهرات إلى أن المئات من المشاركين انضموا إلى المسيرات التي انتهت من دون وقوع حوادث، وحملت تلك المسيرات شعارات ضد الناتو منها "أوقفوا الحرب والهمجية الرأسمالية".

وأعلن المتظاهرين عن انقلاب روج له الغرب عبر ميدان أوروبا.

وأضاف المتظاهرون أن النزاع في أوكرانيا هو نتيجة الوجود المتزايد لحلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية.

كما عارض المتظاهرين إجراءات الناتو وتوسعه الإقليمي، ضد الحرب الاقتصادية وشحن الأسلحة إلى كييف، معربين عن عدم موافقتهم على تقييد الحقوق المدنية والسياسية.

ستولتنبرج: فنلندا ستنضم رسميًا لحلف شمال الأطلسى فى غضون أيام

وقبل يومين، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، إنه يأمل في رفع علم فنلندا في الأيام المقبلة أمام مقر الحلف، لافتًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم إعلان انضمام فنلندا رسميًا إلى الحلف.

وأعلن حلف الناتو عن أن خطاب روسيا عن الأسلحة النووية خطير وغير مسئول، جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته قناة «إكسترا نيوز».

وأضاف الناتو: «نراقب تهديدات روسيا النووية عن كثب، ولم نسجل تغيرات في موقف روسيا النووي تدفعنا للتحرك»، معتبرًا أن تصريحات روسيا عن دور الحلف بأي تصعيد نووي مضللة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو سترد على تزويد الغرب أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، مشيرًا إلى أن روسيا تمتلك الكثير من الأسلحة التي لم تستخدمها بعد.

وقال بوتين: «يجب أن أقول إنه لدى روسيا، بالطبع، ما ترد به، ودون مبالغة، لدينا مئات الآلاف من هذه القذائف ولم نستخدمها بعد».