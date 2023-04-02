الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

أصيب مواطن فلسطيني، مساء السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب مواطن لم تعرف هويته بعد كان يقود مركبته قرب بلدة بيت أمر.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبات الإسعاف الفلسطيني من الاقتراب من المكان.

يأتى ذلك فى ظل الانتهاكات المستمرة التى يشنها الاحتلال على الفلسطينيين فى كافة المدن الفلسطينية.

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ

وفى وقت سابق من اليوم، أصيب ثلاثة إسرائيليين في عملية دهس وقعت، نفذها فلسطيني، شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. 

وقالت التقارير الإسرائيلية إن هناك حالتين من المصابين في حالة خطيرة، وأخرى حالتها متوسطة. 

وقتلت قوات الجيش الإسرائيلي، منفذ العملية، فيما تجري القوات عملية تمشيط لمكان الحادث.

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة خلال شهر رمضان المبارك تحد سافر


وقبل أيام، وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، اقتحام المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة خلال شهر رمضان المبارك، بأنه "تحدٍ سافر واستفزاز وعمل مدان ومرفوض".

وقال أبوردينة- فى تصريح صحفي- إن استمرار الاحتلال في القيام بمثل هذه الخطوات التصعيدية، بالإضافة إلى تصاعد جرائم المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، لن يؤدي إلى تحقيق هدوء أو استقرار.

وحمّل "أبوردينة" حكومة الاحتلال تداعيات هذه السياسات الساعية إلى رفع التوتر والتصعيد والمواجهة، الأمر الذي يستدعي تدخلًا من القوى الإقليمية والدولية الساعية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار ومنع التصعيد، وخاصة الإدارة الأمريكية، نتيجة صمتها على هذه السياسات الخطرة، وتداعياتها الإقليمية، والدولية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

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