السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 مواطنين بكسور بسبب حادث سير بطريق البحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 6 مواطنين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير  السبت بمركزى حوش عيسى ووادى النطرون بمحافظة البحيرة.

البداية بتلقي مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 مواطنين بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بطريق دمنهور حوش عيسى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى المركزى، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

 كما أصيب مواطنان بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى  المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.

 

كسور وكدمات حادثى سير محافظة البحيرة حوش عيسى وادى النطرون مديرية أمن البحيرة مستشفى

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