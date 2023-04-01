مسلسل عملة نادرة الحلقة 10.. صراع يضرب نجع جمال سليمان بسبب الانتخابات

شهدت مسلسل عملة نادرة الحلقة 10 حالة من النزاع بين أهالي نجع عبدالجبار بسبب اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب الذي يشكل عائلة عبد الجبار “جمال سليمان” وحسن أبو عصاية “كمال أبو رية”.

احداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 10

وشمل المشهد الثاني من مسلسل عملة نادرة الحلقة 10، التحدث حول انتخابات النجع، حيث تسعى عائلة أبو عصاية على في الحصول على المجلس الانتخابي، حيث يشهد النجع صراع من جديد على مقعد الإنتخابات، ثم انتقل المشهد وقابلت أنس "ندى موسي"، عبيدة "محمود عبدالرازق" الصحفي بالمسلسل، فكان يشكرها على ما فعلته معه عندها أنقذته من أيدي والدها.

وظهرت نادرة “نيللي كريم” خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 10 وهي تتحدث مع شقيقها وتطلب منه أن يهربها من منزلها، وذلك بعد أن اكتشفت أن من قتل زوجها هو شقيقه مسعود “أحمد عيد”، فزاد خوفها من العيش وسط تلك العائلة.

مسلسل عملة نادرة

تألقت النجمة نيللي كريم في دور المرأة الصعيدية نادرة التي تحارب من أجل الحفاظ على حياتها وحياة ابنها من والد زوجها الكبير الذي يقوم بدوره جمال سليمان والذي يرفض أن يقوم بتسليم الأرض التي هي ميراث الطفل لأمه نادرة.

تسعى نادرة إلى تغيير الأوضاع في نجع عبد الجبار، وتحارب من أجل معرفة قاتل زوجها من خلال التواصل مع طبيب شرعي.

على الجانب الآخر تحاول عائلة أبو عصاية التي يمثلها كمال أبو رية وعبد الجبار الوصول إلى كنز أثري من أجل تهريبه خارج مصر.