السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل عملة نادرة الحلقة 10.. صراع يضرب نجع جمال سليمان بسبب الانتخابات

نيللي كريم
نيللي كريم

شهدت مسلسل عملة نادرة الحلقة 10 حالة من النزاع بين أهالي نجع عبدالجبار بسبب اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب الذي يشكل عائلة عبد الجبار “جمال سليمان” وحسن أبو عصاية “كمال أبو رية”.

 

احداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 10

وشمل المشهد الثاني من مسلسل عملة نادرة الحلقة 10،  التحدث حول انتخابات النجع، حيث تسعى عائلة أبو عصاية على في الحصول على المجلس الانتخابي، حيث يشهد النجع صراع من جديد على مقعد الإنتخابات، ثم انتقل المشهد وقابلت أنس "ندى موسي"، عبيدة "محمود عبدالرازق" الصحفي بالمسلسل، فكان يشكرها على ما فعلته معه عندها أنقذته من أيدي والدها.

وظهرت نادرة “نيللي كريم” خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 10 وهي تتحدث مع شقيقها وتطلب منه أن يهربها من منزلها، وذلك بعد أن اكتشفت أن من قتل زوجها هو شقيقه مسعود “أحمد عيد”، فزاد خوفها من العيش وسط تلك العائلة.

مسلسل عملة نادرة الحلقة التاسعة.. تعرف على مخلص الحلقة التاسعة للنجمة نيللي كريم

ملخص مسلسل عملة نادرة الحلقة 9.. نيللي كريم تكتشف قاتل زوجها

مسلسل عملة نادرة 

تألقت النجمة نيللي كريم في دور المرأة الصعيدية نادرة التي تحارب من أجل الحفاظ على حياتها وحياة ابنها من والد زوجها الكبير الذي يقوم بدوره جمال سليمان والذي يرفض أن يقوم بتسليم الأرض التي هي ميراث الطفل لأمه نادرة.

تسعى نادرة إلى تغيير الأوضاع في نجع عبد الجبار، وتحارب من أجل معرفة قاتل زوجها من خلال التواصل مع طبيب شرعي.

على الجانب الآخر تحاول عائلة أبو عصاية التي يمثلها كمال أبو رية وعبد الجبار الوصول إلى كنز أثري من أجل تهريبه خارج مصر.

عملة نادرة مسلسل عملة نادرة الحلقة 10 الحلقة 10 مسلسل عملة نادرة مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة موعد عرض مسلسل نيللي كريم تفاصيل احداث مسلسل عملة نادرة جمال سليمان اعادة مسلسل عملة نادرة مسلسل عملة نادرة قنوات عرض مسلسل عملة نادرة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل عملة نادرة العاشرة

الأكثر قراءة

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

شاشة بتجمع أطفالنا.. «أنيميشن المتحدة»: متعة ووعى وأخلاق حميدة

بعد قليل.. عرض الحلقة 10 من مسلسل علاقة مشروعة

بداية من اليوم.. 20 جنيهًا زيادة في أسعار الدواجن البرازيلية والمحلية المجمدة

السيطرة على حريق فى أرض فضاء بمنطقة اللبان بالإسكندرية

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 10.. مي كساب تطلق لقب «يا سخطة» على أحمد داش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات