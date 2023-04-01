مسلسل عملة نادرة الحلقة 10.. مفاجأة بتقرير الطب الشرعي

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل عملة نادرة بتطور الأحداث، حيث علمت نادرة "نيللي كريم" أن من قتل زوجها شقيقه مسعود "أحمد عيد"، وذلك بعد أن قارنت بين التقرير الخاص بالطب الشرعي، والطلقة التي حصلت عليها من غرفة مسعود.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 10

وشهدت الحلقة حيرة نادرة وهي تبكي، حيث أخبرت عائلته بما فعله مع شقيقه لم يصدقها أحد، وانتقلت الأحداث لعبد الجبار "جمال سليمان"، وزوجته سكينة "فريدة سيف النصر"، التي كانت تلومه على أنه يجب أن يكتب قطة من الأرض لأبن علاء "أحمد فهيم"، مثلما فعل مع ابن نادرة.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 10

أحداث الحلقة الماضية من مسلسل عملة نادرة تضمنت تعدي جمال سليمان الذي يقوم بدور الكبير عبد الجبار على الدكتورة أنس التي تقوم بدورها ندى موسى بعد مساعدتها لعبيدة المحرر الصحفي بالهروب من ظلم والدها نتيجة مقاله في أكبر عائلات نجع عبد الجبار.

كذلك تبين لنا أن عبد الجبار هو السبب في وفاة والد نادرة التي تقوم بدورها نيللي كريم، وأنها تستعد للانتقام من الرجل الذي قلب حياتها رأسًا على عقب.

نادرة الفتاة الصعيدية التي تقف للكبير والصغير في نجع عبد الجبار تحاول الحصول على وحقوقها كاملة من عائلة زوجها وتمسكت بحقها في الميراث، على الرغم من حرمان المرأة من التوريث في بعض القرى الصعيدية.

قضية الميراث قضية خطيرة وهناك العديد من القوانين التي بثت في ذلك الأمر من أجل تنظيمها، وإعطاء النساء حقوقهن كاملة في التوريث. مواعيد مسلسل عملة نادرة يمكنك مشاهدة مسلسل عملة نادرة على قناة “سى بي سي” في تمام الساعة الواحدة والنصف، مع باقة من النجوم أبرزهم نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد.

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