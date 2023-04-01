السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل عملة نادرة الحلقة 10.. مفاجأة بتقرير الطب الشرعي

عملة نادرة
عملة نادرة

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل عملة نادرة بتطور الأحداث، حيث علمت نادرة "نيللي كريم" أن من قتل زوجها شقيقه مسعود "أحمد عيد"، وذلك بعد أن قارنت بين التقرير الخاص بالطب الشرعي، والطلقة التي حصلت عليها من غرفة مسعود.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 10

وشهدت الحلقة حيرة نادرة وهي تبكي، حيث أخبرت عائلته بما فعله مع شقيقه لم يصدقها أحد، وانتقلت الأحداث لعبد الجبار "جمال سليمان"، وزوجته سكينة "فريدة سيف النصر"، التي كانت تلومه على أنه يجب أن يكتب قطة من الأرض لأبن علاء "أحمد فهيم"، مثلما فعل مع ابن نادرة.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 10

أحداث الحلقة الماضية من مسلسل عملة نادرة تضمنت تعدي جمال سليمان الذي يقوم بدور الكبير عبد الجبار على الدكتورة أنس التي تقوم بدورها ندى موسى بعد مساعدتها لعبيدة المحرر الصحفي بالهروب من ظلم والدها نتيجة مقاله في أكبر عائلات نجع عبد الجبار.

مسلسل عملة نادرة الحلقة التاسعة.. تعرف على مخلص الحلقة التاسعة للنجمة نيللي كريم

ملخص مسلسل عملة نادرة الحلقة 9.. نيللي كريم تكتشف قاتل زوجها

كذلك تبين لنا أن عبد الجبار هو السبب في وفاة والد نادرة التي تقوم بدورها نيللي كريم، وأنها تستعد للانتقام من الرجل الذي قلب حياتها رأسًا على عقب. 

نادرة الفتاة الصعيدية التي تقف للكبير والصغير في نجع عبد الجبار تحاول الحصول على وحقوقها كاملة من عائلة زوجها وتمسكت بحقها في الميراث، على الرغم من حرمان المرأة من التوريث في بعض القرى الصعيدية. 

قضية الميراث قضية خطيرة وهناك العديد من القوانين التي بثت في ذلك الأمر من أجل تنظيمها، وإعطاء النساء حقوقهن كاملة في التوريث. مواعيد مسلسل عملة نادرة يمكنك مشاهدة مسلسل عملة نادرة على قناة “سى بي سي” في تمام الساعة الواحدة والنصف، مع باقة من النجوم أبرزهم نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد.

اقرأ أيضا:

بعد عثور محمد رمضان على بلال شامة.. مفاجآت فى الحلقة 10 من «جعفر العمدة»

عملة نادرة مسلسل عملة نادرة الحلقة 10 الحلقة 10 مسلسل عملة نادرة مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة موعد عرض مسلسل نيللي كريم تفاصيل احداث مسلسل عملة نادرة جمال سليمان اعادة مسلسل عملة نادرة مسلسل عملة نادرة قنوات عرض مسلسل عملة نادرة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل عملة نادرة العاشرة

الأكثر قراءة

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

شاشة بتجمع أطفالنا.. «أنيميشن المتحدة»: متعة ووعى وأخلاق حميدة

بعد قليل.. عرض الحلقة 10 من مسلسل علاقة مشروعة

بداية من اليوم.. 20 جنيهًا زيادة في أسعار الدواجن البرازيلية والمحلية المجمدة

السيطرة على حريق فى أرض فضاء بمنطقة اللبان بالإسكندرية

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 10.. مي كساب تطلق لقب «يا سخطة» على أحمد داش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات