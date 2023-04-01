إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتى نقل أعلى الأوسطى فى اتجاه البدرشين

أصيب ٦ أشخاص فى حادث انقلاب سيارتين نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري الأوسطي اتحاد البدرشين بالجيزة، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطي باتجاه البدرشين بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطي اتجاه البدرشين، مما أسفر عن إصابة ٦ أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.