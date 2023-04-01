برلمانى: زيارة الرئيس السيسى لسيناء حملت رسائل هامة أبرزها نجاح القضاء على الإرهاب

قال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسي اليوم للارتكازات الأمنية شرق القناة وكذلك تناوله الإفطار مع مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيش الثاني والثالث الميداني، رسالة هامة وتحمل العديد من الدلالات خاصة انها تأتي في ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن حديث الرئيس السيسي مع ضباط وجنود القوات المسلحة اليوم جاء كحديث الأب لأبنائه، كما أنه حمل العديد من الرسائل وأبرزها نجاح مصر في القضاء على الإرهاب هناك.

وأوضح النائب محمد سعد عوض الله أن الرئيس السيسي حرص كذلك على الإشادة بدور أهالي ومشايخ سيناء، لما لهم من دور هام للغاية خلال السنوات الماضية في ظل محاربة الدولة المصرية للإرهاب.

ووجه النائب محمد سعد عوض الله التحية إلى أرواح شهداء مصر، الذين ضحوا بأنفسهم دفاعًا عن وطننا الغالي وأرض مصر.